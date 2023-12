Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: des progrès affichés dans le développement durable information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 15:32









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de son rapport 2023 sur le développement durable, Siemens revendique une réduction de moitié de ses émissions de CO2 dans ses propres activités, par rapport à son année de référence 2019.



'Environ 190 millions de tonnes d'émissions de CO2 sont évitées par les clients grâce aux produits et solutions vendus par Siemens au cours de l'exercice 2023, une amélioration d'environ 24% par rapport à l'année précédente', estime en outre le groupe allemand.



Par ailleurs, il souligne que 416 millions d'euros ont été investis dans l'apprentissage et la formation continue (en hausse de 11%) et que près d'un tiers des postes de direction de l'entreprise sont occupés par des femmes.





