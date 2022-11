Siemens: déploie une solution HPC sur le cloud information fournie par Cercle Finance • 01/11/2022 à 16:12

(CercleFinance.com) - Siemens Digital Industries Software a annoncé aujourd'hui avoir ajouté de nouvelles capacités à Siemens Xcelerator as a Service (XaaS) avec le lancement du logiciel Simcenter™ Cloud HPC (high performance computing - calculateur haute performance).



Dans le cadre de la collaboration continue entre Siemens et Amazon Web Services (AWS), le nouveau service est hébergé sur AWS et permet d'élargir l'accès à la simulation avancée avec Simcenter Cloud HPC.



Selon Siemens, ce service peut aider à réduire les coûts traditionnellement associés au déploiement du calcul haute performance (HPC) sur site. L'offre permet ainsi aux organisations de toutes tailles d'accéder aux avantages de la simulation avancée, d'acquérir une meilleure compréhension des performances de leurs produits et de prendre des décisions d'ingénierie plus éclairées.



'En fournissant des ressources HPC flexibles, simples et évolutives dans le cloud, nous offrons à nos clients une nouvelle liberté leur permettant d'augmenter ou de réduire rapidement leur activité', déclare Jean-Claude Ercolanelli, vice-président senior en charge des Solutions de simulation et de test logiciel chez Siemens Digital Industries