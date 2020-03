Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : départ du directeur général Cercle Finance • 20/03/2020 à 08:40









(CercleFinance.com) - Siemens annonce que son directeur général (CEO) Joe Kaeser a décidé de ne pas demander un renouvellement de son mandat, mais qu'il sera proposé pour prendre la présidence du conseil de surveillance de Siemens Energy. Le conseil de surveillance de Siemens a désigné Roland Busch, actuellement directeur général délégué, pour succéder à Joe Kaeser comme directeur général du conglomérat industriel allemand, dans le cadre d'un nouveau contrat de cinq ans à partir du 5 avril. Christian Bruch et Maria Ferraro prendront respectivement les fonctions de directeur général et directrice financière de l'ensemble gaz et électricité, dans la perspective de sa scission sous le nom de Siemens Energy, toujours prévue pour septembre 2020.

