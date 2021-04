Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : départ de la responsable de la communication Cercle Finance • 09/04/2021 à 14:27









(CercleFinance.com) - Siemens annonce que Clarissa Haller, responsable de la communication mondiale depuis le 1er juillet 2016, quitte le groupe industriel allemand 'd'un commun accord', les raisons de ce départ avec effet immédiat n'étant pas précisées. A compter de ce jour, Judith Wiese, membre du conseil d'administration de Siemens responsable des ressources humaines, de la durabilité et des services mondiaux aux entreprises, prendra la direction de la fonction de communication.

Valeurs associées SIEMENS XETRA -0.46%