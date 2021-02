SIEMENS démarre fort son exercice 2021 et relève ses prévisions de bénéfice

Le Symop table sur une progression limitée à 2% du marché des machines-outils en 2109 en raison de la conjoncture internationale, marquée par le Brexit et la guerre commerciale sino-américaine.

Après quatre années de forte croissance, portée en particulier par l'aéronautique, l'automobile et la mécanique, les achats de machines-outils en France ont légèrement baissé en 2018 selon l'étude de marché annuelle du Symop, le syndicat professionnel du secteur. Les ventes ont atteint 1,632 milliards d'euros en France, en baisse de 0,6% par rapport à 2017. Face à ce ralentissement, les producteurs français ont mieux résisté que leurs voisins européens, notamment allemands et italiens. Leur positionnement sur des marchés de niche, plutôt haut de gamme, leur est donc profitable. Avec 739 millions d'euros de machines produites en 2018 ils constituent seulement 3% de la production européenne. Les commandes ont très légèrement progressé (+0,9%).

Siemens s'attend par ailleurs à ce que son bénéfice 2021 soit compris entre 5 et 5,5 milliards d'euros, contre une "croissance modérée" après les 4,2 milliards réalisées en 2020.

(AOF) - Au premier trimestre de son exercice 2021 (clos fin décembre), Siemens a réalisé un chiffre d'affaires de 14,07 milliards d'euros, en hausse de 3%, dont +7% en comparable, porté par une solide croissance en Chine. Les commandes ont, elles, grimpé de 11% (+15% en comparable) à 15,94 milliards d'euros. Le géant industriel allemand a aussi vu son EBITA bondir de 39% à 2,13 milliards d'euros, et son bénéfice de 38% à 1,498 milliards d'euros.

