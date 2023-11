Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: dans le vert avec un relèvement d'analyste information fournie par Cercle Finance • 06/11/2023 à 13:25









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Francfort, Siemens prend plus de 1% avec le soutien d'un relèvement d'opinion chez Oddo BHF de 'neutre' à 'surperformance' sur le titre du groupe industriel allemand, avec un objectif de cours remonté de 147 à 152 euros.



Le bureau d'études considère que la sous-performance récente en Bourse 'offre une opportunité, au regard des perspectives', estimant notamment qu'après un troisième 2023 (avril-juin) décevant, Siemens devrait fournir pour 2024 une guidance rassurante.





