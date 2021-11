Siemens : coopération avec RazorSecure sur la cybersécurité

(CercleFinance.com) - Siemens Mobility annonce avoir signé un accord de coopération avec RazorSecure, spécialiste des solutions de cybersécurité ferroviaire, portant sur des solutions améliorées de surveillance de cybersécurité ferroviaire.

Si la numérisation croissante des systèmes apporte des avantages opérationnels, elle nécessite aussi la mise en place d'une protection adéquate contre les cyberattaques.

'La surveillance en temps réel et la détection la plus précoce possible des irrégularités dans la structure informatique et logicielle de nos trains sont le seul moyen de garantir une disponibilité à 100% de la flotte tout en maintenant le plus haut niveau de cybersécurité. RazorSecure peut nous aider à atteindre cet objectif grâce à son expertise et ses solutions éprouvées ', a commenté Johannes Emmelheinz, directeur général du service client de Siemens Mobility.