Siemens: coopération avec LGES dans les batteries

(CercleFinance.com) - Siemens fait part d'un protocole d'accord (MoU) signé avec le groupe sud-coréen LG Energy Solution pour accroître la coopération dans le domaine de la fabrication de batteries, en particulier la numérisation du processus de production.



Aux termes de l'accord, les deux sociétés prévoient de prendre des mesures promouvoir le processus d'intelligence de fabrication de batteries dans les installations de production de LGES dans le monde entier.



Leur première ligne de collaboration sera réalisée chez Ultium Cells, dans l'Etat américain du Tennessee, qui devrait commencer la production en 2023. La collaboration minimisera l'empreinte carbone dans la chaîne d'approvisionnement de LGES.





