Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: contrat sur sept trains à hydrogène en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 27/06/2022 à 11:53









(CercleFinance.com) - Siemens Mobility annonce aujourd'hui avoir été chargé par Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) de livrer sept trains Mireo Plus H à deux voitures pour le réseau Heidekrautbahn (RB27) de la région métropolitaine de Berlin-Brandebourg.



Équipés d'un système d'entraînement à pile à combustible et d'une batterie lithium-ion, ce trains à hydrogène de seconde génération offriront une mobilité totalement neutre en carbone, assure Siemens.



Le passage à cette technologie réduira d'ailleurs les émissions annuelles de CO₂ d'environ trois millions de kilos et économisera 1,1 million de litres de diesel.



La flotte hydrogène sera livrée à l'automne 2024 pour une circulation des premiers trains prévue à compter de décembre 2024.



Siemens précise que la commande est assortie d'un contrat de service et de fourniture de pièces de rechange (TSSSA) couvrant toute la durée du contrat de transport.





Valeurs associées SIEMENS XETRA +1.44%