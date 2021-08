Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : contrat sur la liaison de train Malaisie-Singapour information fournie par Cercle Finance • 19/08/2021 à 16:30









(CercleFinance.com) - Siemens annonce avoir remporté un contrat auprès de RTS Operations (coentreprise entre l'opérateur ferroviaire singapourien SMRT et la société de transport public malaisienne Prasarana). Le contrat porte sur la conception, l'installation et la mise en service d'un système CBTC (un système qui permet de contrôler le réseau ferroviaire grâce à une communication permanente entre les trains et les ordinateurs qui pilotent le trafic) sur la liaison ferroviaire reliant Johor Bahru (Malaisie) et Woodlands (Malaisie), du réseau du Singapour Rapid Transit (RTS). Le contrat porte aussi sur l'installation d'un système de portes palières dans les deux gares, empêchant les voyageurs de chuter sur les voies. 'Nous sommes ravis d'avoir l'opportunité de fournir notre technologie de signalisation de pointe pour cet important projet régional qui fournira une liaison de transport vitale aux près de 300 000 personnes traversant quotidiennement la frontière entre la Malaisie et Singapour pour travailler', a déclaré Andre Rodenbeck, directeur général de la division Rail Infrastructure chez Siemens Mobility.

