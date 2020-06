Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : contrat pour une ligne de métro cairote Cercle Finance • 03/06/2020 à 10:30









(CercleFinance.com) - Siemens annonce que sa division Energy va fournir l'électrification de l'extension de la ligne 3 du métro du Caire. 'Le projet comprend un système d'exploitation de sous-station holistique, capable de contrôler et de gérer les demandes d'énergie à l'avenir', précise le groupe. Le montant du contrat n'a pas été précisé.

Valeurs associées SIEMENS XETRA +0.90%