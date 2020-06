Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : contrat pour une liaison haute tension en Grèce Cercle Finance • 11/06/2020 à 11:35









(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé jeudi avoir remporté un contrat pour la construction d'une liaison haute tension à courant continu (HVDC) devant relier la Grèce continentale à la Crète, la plus grande des îles du pays. Aux termes du contrat, décroché auprès de l'entreprise publique Ariadne, le consortium emmené par Siemens Energy sera chargé de fournir un système d'une capacité pouvant atteindre 1000 mégawatts (MW). Le projet, dont la livraison est prévue à la mi-2023, est estimé à quelque 370 millions d'euros, une somme que se partageront les différents membres du groupement. Siemens a également annoncé jeudi avoir collaboré avec le groupe espagnol d'ingénierie et d'énergies renouvelables Acciona dans le cadre d'un projet visant à améliorer le traitement de l'eau au sein de l'une des plus grandes usines de dessalement du Moyen-Orient.

