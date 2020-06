Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : contrat pour un projet éolien près de Nantucket Cercle Finance • 09/06/2020 à 14:42









(CercleFinance.com) - Siemens avoir reçu de la part du groupe danois Semco Maritime un contrat pour une plateforme de services électriques destinée à un projet d'éolien en mer qui sera situé non loin de l'île de Nantucket, dans l'Etat américain du Massachussetts. A horizon 2022, le groupe industriel allemand fournira ainsi des équipements électriques haute tension pour ce parc éolien qui disposera de la capacité de générer de l'énergie renouvelable pour jusqu'à 680.000 ménages américains.

Valeurs associées SIEMENS XETRA -1.26%