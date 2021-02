Siemens : contrat pour plusieurs lignes de métro à Paris

(CercleFinance.com) - Atos, Axione et Siemens remportent le marché de fourniture, mise en oeuvre et maintenance du réseau multi-services et du système de vidéo-surveillance de trois des quatre futures lignes de métro (15, 16 et 17) du Grand Paris Express.

La construction de ce métro automatique autour de Paris permettra d'éviter de passer par le centre de la capitale. Le marché attribué à Atos, Axione et Siemens représente un montant de 153 millions d'euros et court jusqu'à la fin de la construction du Grand Paris Express.

Les lignes 15, 16 et 17 représentent 129 km de nouvelles lignes automatiques et 49 gares qui desserviront les quartiers d'affaires et résidentiels, les aéroports, mais aussi de nombreux équipements de proximité.