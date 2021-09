Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : contrat ferroviaire historique de 3 Mds$ en Egypte information fournie par Cercle Finance • 01/09/2021 à 15:10









(CercleFinance.com) - Siemens Mobility annonce avoir signé un contrat avec l'Autorité nationale des tunnels (NAT) en Egypte, portant sur la livraison de la toute première ligne ferroviaire à grande vitesse dédiée au transport de fret en Egypte. Le contrat signé aujourd'hui porte sur 660 des 1800 km de réseau ferré prévus. Reliant les villes portuaires d'Ain Sokhna, sur la mer Rouge, à Marsa Matrouh et Alexandrie, sur la Méditerranée, ces 660 km vont créer une sorte de canal de Suez sur rail, assure Siemens. En collaboration avec les partenaires Orascom Construction S.A.E. et The Arab Contractors, Siemens Mobility fournira ses services de conception, installation, mise en service et entretien des systèmes pour une durée de 15 années. La valeur totale du contrat est estimée à 4,5 milliards de dollars - dont 3 milliards de dollars environ pour Siemens Mobility.

