Siemens: contrat de modernisation de 390 trains belges

(CercleFinance.com) - Siemens Mobility annonce avoir remporté un contrat avec les chemins de fer nationaux belges (NMBS/SNC) afin de moderniser une flotte de 390 trains en l'équipant de la technologie ETCS de niveau 2, soit une mise à niveau du système européen de contrôle des trains.



'Avec la mise à niveau de l'ETCS niveau 2, la flotte sera en mesure de fonctionner avec un degré d'efficacité plus élevé et de répondre aux dernières normes européennes d'interopérabilité en matière de sécurité ferroviaire', assure Siemens.



En outre, Siemens Mobility fournira 10 ans de maintenance pour le système ETCS et fournira également une solution de gestion des clés en ligne qui numérisera davantage l'exploitation des trains.





