Siemens : contrat dans l'énergie avec un brasseur finlandais

(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé jeudi avoir été retenu par le brasseur finlandais Sinebrychoff dans le cadre d'un projet visant l'optimisation énergétique d'un site industriel situé près d'Helsinki. Le groupe allemand explique qu'il va concevoir une centrale électrique virtuelle (VPP) pour le compte de l'entreprise et apporter ses dernières technologies de stockage de l'énergie. Le projet, conduit avec la société d'ingénierie suisse MW Storage, le spécialiste de l'éclairage Fluence et l'entreprise technologique finlandaise Vibeco, devrait être mené à bien d'ici à l'état 2021. Sinebrychoff, une marque du groupe Carlsberg, produit plus de 300 millions de litres de bières, cidres, boissons gazeuses et boissons énergétiques chaque année.

Valeurs associées SIEMENS XETRA +1.56%