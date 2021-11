Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : contrat avec EEM sur l'île de Madère information fournie par Cercle Finance • 18/11/2021 à 15:33









(CercleFinance.com) - Siemens annonce aujourd'hui que Empresa de Electricidade da Madeira (EEM), fournisseur d'énergie de l'île portugaise de Madère, a attribué au consortium formé par Siemens et Fluence (société formée par Siemens et AES Corporation) un contrat portant le déploiement d'une installation de stockage de batteries de 22,5 MVA / 15,6 MVh qui sera intégrée au micro-réseau insulaire. Le projet permettra à EEM d'optimiser son intégration des énergies renouvelables, contribuant de manière significative à augmenter la part des énergies renouvelables à environ 50 % dans son bouquet énergétique, assure Siemens. Siemens assurera l'intégration complète du système de stockage d'énergie dans le réseau énergétique de l'île. Le consortium Siemens/Fluence sera également responsable de la maintenance des équipements et des systèmes fournis au cours des 10 prochaines années, précise le communiqué.

Valeurs associées SIEMENS XETRA +0.57%