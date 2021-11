Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : commande pour des trains à batteries en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 15/11/2021 à 16:51









(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé lundi avoir remporté un contrat en Allemagne portant sur la fabrication de trains fonctionnant à partir d'un système de traction sur batterie. Le groupe industriel a été choisi pour fournir 31 rames électriques Mireo Plus B, avec pour objectif d'améliorer la liaison entre Berlin et Brandebourg. Le Mireo Plus B affiche une autonomie d'environ 90 kilomètres, mais ses batteries peuvent être rechargées via la caténaire lorsque le train circule sur des tronçons électrifiés, ou par la récupération de l'énergie issue du freinage. Chaque rame offre 128 places assises ainsi que des emplacements dédiés aux vélos, aux fauteuils roulants et aux poussettes. Ces nouveaux trains devraient commencer à rouler fin 2024.

Valeurs associées SIEMENS XETRA +1.12%