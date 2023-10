Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: commande de 200 chargeurs rapides en Turquie information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 12:50









(CercleFinance.com) - Siemens annonce avoir remporté l'une des plus importantes commandes de chargeurs rapides pour véhicules électriques (VE) SICHARGE D.



En effet, Astor Enerji, un fabricant de transformateurs et d'appareillages de commutation, a passé commande de 200 chargeurs rapides pour véhicules électriques et services numériques associés dans le cadre de son projet de construction de stations de recharge dans toute la Turquie.



L'entreprise a l'intention d'installer des bornes de recharge tous les 200 kilomètres le long des autoroutes de tout le pays et dans plusieurs centres commerciaux.



D'ici la fin de l'année, au moins 150 chargeurs devraient être opérationnels, les chargeurs restants devant être livrés d'ici février 2024.





