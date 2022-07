Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: commande de 20 locomotives en Suisse information fournie par Cercle Finance • 04/07/2022 à 12:35









(CercleFinance.com) - Siemens annonce que la société suisse SBB Cargo International AG, en coopération avec SüdLeasing GmbH, lui a commandé 20 locomotives multisystèmes Vectron équipées du pack XLoad.



SBB Cargo International louera les locomotives de SüdLeasing dans le cadre d'un plan de location à long terme à durée flexible.



Le contrat comprend également la maintenance des locomotives par Siemens Mobility.



Le pack Vectron XLoad permet d'améliorer les performances de traction et augmenter les charges de la remorque. Avec cette option les opérateurs du Corridor Nord-Sud pourront utiliser une seule locomotive à quatre essieux au lieu de deux pour un train.



Les locomotives seront livrées à partir de 2024.





