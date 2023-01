Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Siemens: collaboration avec 80 Acres Farms, une agritech US information fournie par Cercle Finance • 09/01/2023 à 11:23

(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé lundi qu'il allait collaborer avec 80 Acres Farms, un spécialiste américain de la culture d'intérieur verticale de verdurettes.



Suite à un investissement réalisé au sein de l'entreprise 'agri-tech' par sa branche financière, Siemens Financial Services, le géant industriel allemand compte maintenant proposer à 80 Acres Farms ses logiciels et équipements.



Le groupe explique qu'il est en mesure de fournir à son partenaire des outils d'intelligence artificielle, d'automatisation et de gestion de l'énergie en vue d'en améliorer les performances.



Après avoir démarré avec cinq sites basés dans l'Ohio, 80 Acres Farms prévoit d'ouvrir prochainement de nouveaux systèmes dans le Kentucky et en Géorgie, ainsi que des centres R&D en Arkansas et aux Pays-Bas.



Dans un communiqué, Siemens indique que sa filiale technologique Siemens Technology est à l'origine d'une application permettant d'identifier d'éventuels problèmes liés à l'exploitation et d'éviter les conditions défavorables dans les cultures.