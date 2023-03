Siemens: collaboration autour du métaverse industriel information fournie par Cercle Finance • 29/03/2023 à 12:51

(CercleFinance.com) - Siemens annonce conduire une recherche collaborative avec le MIT Technology Review afin d'explorer le développement et les opportunités du métaverse industriel en développement rapide.



Le résultat de cette collaboration est un rapport complet sur le potentiel de The Emergent Industrial Metaverse, qui compile les recherches les plus récentes dans le domaine et comprend des entretiens avec des technologues de premier plan, des analystes de l'industrie, des chefs d'entreprise et des chercheurs.



Ce rapport est disponible gratuitement depuis ce jour et les différents scénarios seront présentés le 30 mars lors d'une diffusion sur le web par Michael Grieves, directeur exécutif du Digital Twin Institute, et Peter Körte, directeur de la technologie et directeur de la stratégie de Siemens.