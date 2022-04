Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: choisi par Derichebourg pour ses solutions IoT information fournie par Cercle Finance • 13/04/2022 à 14:25









(CercleFinance.com) - Derichebourg Multiservices, prestataire de facility services pour les entreprises et les collectivités, a équipé son nouveau siège de Créteil (94) des solutions IoT de Enlighted, filiale de Siemens.



Les capteurs intelligents d'Enlighted sont intégrés directement dans les lumières LED du nouvel espace de bureau, permettant à Derichebourg Multiservices de réaliser d'importantes économies d'énergie pour atteindre ses propres objectifs environnementaux et se conformer aux réglementations gouvernementales obligeant les entreprises en France à réaliser 40 % d'économies d'énergie d'ici 2030.





