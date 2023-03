Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Siemens: champion allemand des brevets information fournie par Cercle Finance • 28/03/2023 à 09:44

(CercleFinance.com) - Siemens se classe au premier rang des entreprises allemandes et au sixième rang mondial dans le classement des brevets de l'Office européen des brevets.



Siemens a déposé précisément 1 735 demandes de brevet auprès de l'Office européen des brevets en 2022, soit plus que toute autre entreprise en Allemagne.



La croissance du portefeuille de brevets de Siemens porte sur la sécurité des données; l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle; la modélisation et la simulation; le transport dans Smart Villes.



' Ces résultats soulignent l'innovation de Siemens et notre concentration sur l'ensemble des applications industrielles ', a déclaré le Dr Peter Körte, directeur de la technologie et Directeur de la stratégie de Siemens.