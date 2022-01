Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: cession de Yunex Traffic à Atlantia information fournie par Cercle Finance • 18/01/2022 à 10:05









(CercleFinance.com) - Siemens Mobility a signé un accord pour céder Yunex Traffic, l'activité de trafic routier international, à Atlantia.



Le Directoire et le Conseil de surveillance de Siemens ont approuvé cette cession.



Le prix d'achat est de 950 millions d'euros (valeur d'entreprise). La clôture de l'opération est prévue d'ici septembre 2022.



Yunex Traffic est un leader des infrastructures innovantes et intelligentes et des solutions de trafic pour les routes et les villes.





Valeurs associées SIEMENS XETRA -2.23%