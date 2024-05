Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: cession d'Innomotics à KPS Capital Partners information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - Siemens fait part d'un accord avec KPS Capital Partners pour lui céder sa filiale Innomotics, pour un prix d'achat (valeur d'entreprise) de 3,5 milliards d'euros, marquant une nouvelle étape dans le recentrage de son portefeuille.



Figurant parmi les leaders mondiaux des moteurs et des grandes transmissions électriques, Innomotics représente un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros et emploie environ 15.000 personnes.



Soumise aux approbations habituelles des investissements étrangers et du contrôle des fusions, cette cession devrait être conclue au cours du premier semestre de l'exercice 2024-25 du groupe allemand.





Valeurs associées SIEMENS XETRA -2.40%