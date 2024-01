Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: certification validée grâce à un jumeau numérique information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 14:23









(CercleFinance.com) - Les autorités américaines ont certifié un produit industriel sur la base de tests réalisés en partie dans le cadre d'une simulation numérique, une première dans le pays, a annoncé jeudi Siemens.



Le groupe allemand dit avoir collaboré avec UL Solutions, un spécialiste des sciences appliquées à la sécurité, afin de concevoir un jumeau digital développé dans le métavers.



Du point de vue du conglomérat, cette nouvelle approche est appelée à révolutionner le marché de la certification en réduisant les coûts, en accélérant les délais de mise sur le marché et en favorisant l'intégration avec d'autres outils de modélisation numérique.





