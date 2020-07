Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : CEO unique pour Siemens Mobility Cercle Finance • 09/07/2020 à 10:12









(CercleFinance.com) - Siemens annonce le départ, à sa propre demande, de la co-directrice générale de Siemens Mobility Sabrina Soussan, laissant Michael Peter directeur général unique (CEO) de son unité transports, à partir du 10 juillet. Pour rappel, les actionnaires du conglomérat industriel allemand doivent voter ce jeudi sur la scission de son activité énergie, à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra de façon virtuelle.

