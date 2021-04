Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : bien orienté avec des propos de broker Cercle Finance • 16/04/2021 à 16:02









(CercleFinance.com) - Siemens s'adjuge 3% à Francfort, sur fond de propos favorables de Jefferies qui réaffirme sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 164 à 170 euros, à l'approche de la publication des résultats de deuxième trimestre comptable, le 7 mai. Le broker prévoit un EBITA industriel du groupe battant de 7% le consensus pour cette période, et s'attend à ce que le titre se revalorise vers un multiple sectoriel au cours des 12 prochains mois. Il juge en outre qu'il se traite sur un rendement FCF très attractif de 6,2%.

