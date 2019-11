Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : bien orienté après ses résultats de 4e trimestre Cercle Finance • 07/11/2019 à 10:45









(CercleFinance.com) - Siemens grimpe de 4,4% à Francfort, dans le sillage d'un bénéfice net plus que doublé au titre de son quatrième trimestre comptable à 1,5 milliard d'euros, soit 1,63 euro par action, et d'un exercice 2018-19 dont il a atteint ses objectifs. Le conglomérat industriel a accru ses revenus trimestriels de 8% à 24,5 milliards d'euros et ses prises de commandes de 4% à 24,7 milliards, permettant ainsi à son ratio commandes sur facturations de se maintenir au-dessus du seuil de un. Siemens ajoute que son plan hautement prioritaire d'introduction en Bourse de son unité énergie 'est en bonne voie' et fait part de son intention de relever son dividende par action de 10 cents pour le porter à 3,90 euros.

Valeurs associées SIEMENS XETRA +4.95%