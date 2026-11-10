Siemens bien orienté après l'annonce de l'acquisition de Lauterbach

Siemens gagne 2,1% à 276,8 EUR à Francfort après l'annonce d'un accord en vue d'acquérir Lauterbach, spécialiste des solutions de débogage et de traçage pour les logiciels embarqués et les architectures complexes de systèmes sur puce (SoC).

Lauterbach développe des outils modulaires et évolutifs de développement et de vérification pour les microprocesseurs et les coeurs de processeurs embarqués, notamment des débogueurs assistés par matériel et des outils de traçage en temps réel.

Le rapprochement des technologies complémentaires des deux entreprises permettra d'obtenir une vision unifiée du fonctionnement des puces et des logiciels, afin d'identifier plus rapidement les erreurs résultant des interactions complexes entre matériel et logiciel lors du développement des semi-conducteurs.

L'acquisition envisagée constitue ainsi une nouvelle étape dans le renforcement de la position de Siemens parmi les principaux acteurs mondiaux de l'automatisation de la conception électronique (EDA). Le groupe anticipe d'importantes synergies de revenus liées à cette opération.

Implantée près de Munich, Lauterbach emploie environ 170 personnes et compte plus de 1 200 clients dans le monde, répartis dans plusieurs secteurs, notamment l'automobile, les semi-conducteurs et les télécommunications. En 2025, Lauterbach a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 60 MEUR.

La finalisation de la transaction est attendue au cours du 1er semestre 2027, sous réserve des conditions habituelles de clôture et de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires. Les modalités financières de l'opération ne seront pas divulguées.