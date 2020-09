Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : Berlin choisi comme siège social de Siemens Energy Cercle Finance • 25/09/2020 à 10:12









(CercleFinance.com) - A quelques jours de l'introduction en Bourse de sa filiale Siemens Energy, Siemens a annoncé que le siège social de sa branche énergétique se situerait à Berlin. Une façon, selon le groupe industriel allemand, de permettre à l'entreprise de renouer avec ses racines, puisque c'est à Berlin que Werner von Siemens et Johann Georg Halske avaient fondé Siemens en 1847. Siemens Energy - qui emploie 91.000 personnes et qui a généré un chiffre d'affaires de 28,8 milliards d'euros l'an dernier - doit faire son entrée sur le marché boursier allemand lundi prochain. Pour mémoire, le siège social de Siemens est, lui, basé dans la ville de Munich.

