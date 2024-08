Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: bénéfice net en hausse de 48 % à 2,1 MdsE information fournie par Cercle Finance • 08/08/2024 à 09:51









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2024 est en croissance de 5 % sur une base comparable - c'est-à-dire en excluant les effets de change et de portefeuille - pour atteindre 18,9 milliards d'euros par rapport à la même période l'année dernière (18,1 milliards d'euros au 3ème trimestre 2023).



Les commandes ont diminué de 15 % sur une base comparable à 19,8 milliards d'euros (contre 23,5 milliards d'euros).



Le bénéfice des activités industrielles a augmenté de 11 % pour atteindre 3,0 milliards d'euros (contre 2,7 milliards d'euros au 3ème trimestre 2023) avec des contributions de toutes les activités industrielles.



La marge bénéficiaire a augmenté pour atteindre 16,5% (contre 15,4%). Le résultat net a augmenté à 2,1 milliards d'euros (contre 1,4 milliard d'euros au 3ème trimestre 2023), alors que le trimestre de l'année précédente avait été affecté par une perte de 0,6 milliard d'euros liée à la participation dans Siemens Energy AG.



Le résultat de base correspondant par action avant comptabilisation de l'allocation du prix d'achat (EPS pre PPA) était de 2.66 E (contre 1.78 E).



Le flux de trésorerie disponible global au niveau du Groupe s'élève à 2,1 milliards d'euros (contre 3,0 milliards d'euros). Le groupe a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.







