Siemens bat de nouveaux records annuels, porté par l'essor de l'IA

( AFP / MICHAELA STACHE )

Le mastodonte allemand Siemens a enregistré un résultat industriel à nouveau record sur son exercice 2025/2026, en hausse de 13% grâce à l'essor de l'intelligence artificielle dans les usines, et s'est fixé des objectifs plus ambitieux pour l'an prochain.

Selon un communiqué de résultats annuels publié jeudi, le "résultat industriel" du groupe, soit ses quatre segments principaux allant des logiciels et infrastructures numériques aux trains et aux machines à IRM, s'est établi à 13,3 milliards d'euros. Sa marge a elle progressé de 15,4% à 16,3%.

Son bénéfice net a en revanche chuté de 9% sur un an, à 9,5 milliards d'euros en raison d'un effet de base du à la vente de sa filiale de moteurs Innomotics en 2024/2025. L'indicateur a néanmoins dépassé les attentes des analystes de la plateforme Factset, qui prédisaient un milliard d'euros de bénéfice de moins.

Le conglomérat basé à Munich, qui s'est nettement réorienté dans la transformation numérique des usines ces dernières années, a profité d'une "forte demande en électrification, numérisation et IA industrielle" et de sa "solide position" dans les centres de données.

"L’IA industrielle nous offre une opportunité de croissance unique – pour laquelle Siemens est excellemment positionné", déclare le directeur général Roland Busch cité dans un communiqué.

Celui-ci avait souligné dans une interview vouloir construire le "pendant industriel" à ChatGPT.

Les commandes à Siemens ont progressé de 25% en 2026 pour atteindre un niveau record de 108,2 milliards d’euros.

Le chiffre d'affaires global s'est lui élevé à 83,4 milliards d'euros, une hausse de 8% tirée avant tout par la branche d'infrastructures numériques (+12%) et les "industries numériques", qui regroupe l'automatisation d'usines et les logiciels (+9%)

Siemens prévoit d'accélérer l'an prochain avec une hausse des revenus comprise dans une fourchette de 9 à 11%.

Sur le moyen terme, le groupe a également relevé ses objectifs avec une croissance attendue de son chiffre d'affaires de 7 à 11 %, contre 6 à 9 % auparavant.