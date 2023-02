Siemens: avec InMotion pour une voiture de course électrique information fournie par Cercle Finance • 13/02/2023 à 12:34

(CercleFinance.com) - Siemens et InMotion, une équipe d'étudiants issus de l'Université de technologie d'Eindhoven (Pays-Bas), travaillent à la réalisation d'une voiture de course entièrement électrique avec l'objectif de la faire courir aux 24 Heures du Mans.



InMotion est une équipe étudiante fondée en 2012 qui a depuis développé plusieurs voitures de course, dont leur première voiture de course à recharge rapide, la Révolution, qui peut charger en 12 minutes.



'La course la plus prestigieuse est celle des 24 Heures du Mans. Toute notre équipe rêve d'y courir avec cette technologie. Si ça marche aux 24 Heures du Mans, ça va marcher partout', explique Martijn Scholtus, responsable de compte pour InMotion.



'Siemens est un partenaire clé dans ce projet, car elle nous fournit les logiciels nécessaires pour concevoir, construire et concevoir la voiture', ajoute Ewout Timmermans, directeur d'équipe, InMotion.



Ainsi, l'équipe travaille 'avec le même logiciel que les équipes professionnelles et cela nous permet vraiment de pousser notre design à la limite'.