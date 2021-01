Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : au service de l'e-mobilité avec Aral AG Cercle Finance • 27/01/2021 à 11:02









(CercleFinance.com) - Aral AG, filiale du groupe bp en Allemagne, prévoit d'installer plus de 100 chargeurs ultra-rapides dans 30 stations-service en Allemagne jusqu'à la fin du premier trimestre 2021. Dans ce contexte, Aral AG a chargé Siemens Smart Infrastructure d'étendre le raccordement au réseau de ces 30 stations et de mettre en place une connexion intelligente qui permettre de répondre à la demande croissante en énergie. L'installation de postes électriques intelligents va permettre à Aral de mettre à niveau ses stations-service avec une technologie de recharge ultra-rapide pour véhicules électriques. L'installation devrait être terminée d'ici la fin du mois de février. 'Pour rendre la recharge aussi rapide que mettre du carburant dans votre voiture, nous avons opté pour des bornes de recharge ultra-rapides d'une puissance allant jusqu'à 350 kW. Mais les chargeurs à eux seuls ne suffisent pas: la modernisation nécessite également une connexion à un réseau puissant et fiable', a déclaré Patrick Wendeler, membre du Directoire d'Aral AG.

