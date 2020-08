Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : attentes dépassées au troisième trimestre Cercle Finance • 06/08/2020 à 09:50









(CercleFinance.com) - Siemens a dévoilé jeudi un bénéfice net et un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes au titre du troisième trimestre de son exercice décalé, ce qui lui valait une progression de plus de 4% ce matin à la Bourse de Francfort. Sur le trimestre courant d'avril à juin, le conglomérat industriel allemand a vu le bénéfice d'exploitation ajusté (EBITA) de ses activités industrielles progresser de 8% à 1,8 milliards d'euros. Son bénéfice net - pénalisé par un taux d'imposition plus élevé - a chuté de 53% à 535 millions de dollars, mais dépasse tout de même la prévision moyenne du marché. A 13,5 milliards d'euros, son chiffre d'affaires ne s'inscrit en recul que de 5%, grâce à la bonne tenue de ses activités de transport, une performance là encore au consensus des analystes. S'il s'attend à ce que ses résultats de quatrième trimestre continuent d'être affectés par la crise du Covid-19, le groupe de Munich dit n'attendre qu'un repli 'modéré' de son chiffres d'affaires à périmètre comparable sur l'ensemble de l'exercice qui se clôturera fin septembre. Ces annonces étaient bien accueillies ce matin à la Bourse de Francfort, où le titre signait la plus forte hausse de l'indice DAX, avec des gains de l'ordre de 4,2%.

Valeurs associées SIEMENS XETRA +2.82%