Siemens : atteint son objectif de réduction d'émissions

(CercleFinance.com) - Siemens a déclaré avoir atteint son objectif intermédiaire interne d'émissions de carbone en réduisant l'empreinte CO2 de sa propre chaîne de valeur de 54% depuis 2014. Dans un communiqué, le groupe industriel allemand a souligné qu'il avait ainsi dépassé - de 4 points de pourcentage - son objectif de diviser par deux ses émissions mondiales de dioxyde de carbone d'ici 2020. Le conglomérat de Munich a déclaré avait réduit ses émissions en élargissant son programme d'efficacité énergétique, en utilisant des systèmes d'énergie distribués, en achetant de l'énergie verte et en réduisant les émissions de son parc de véhicules. Siemens a l'intention d'atteindre la neutralité climatique dans ses activités commerciales d'ici 2030.

Valeurs associées SIEMENS XETRA +0.16%