Siemens: associé à Elvia pour la gestion réseau en Norvège

(CercleFinance.com) - Siemens et Elvia s'associent pour augmenter la capacité du réseau électrique dans certaines parties de la Norvège d'ici 2030.



Il s'agira de déployer une solution logicielle SaaS auprès du gestionnaire de réseau de distribution (DSO) norvégien Elvia, dans le but de pérenniser la gestion.



Le logiciel basse tension de Siemens, LV Insights X, et le système avancé de gestion de distribution, Spectrum Power 7 ADMS, sont désormais opérationnels et fourniront à Elvia des informations pertinentes pour gérer son réseau de manière flexible et augmenter rapidement sa capacité, assure Siemens.





