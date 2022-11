Siemens: annonce un partenariat global avec Genera information fournie par Cercle Finance • 14/11/2022 à 12:36

(CercleFinance.com) - Siemens annonce une coopération dans le cadre d'un partenariat global avec Genera, spécialiste mondial des technologies hautement automatisées de fabrication additive à base de résine.



Les deux sociétés vont notamment unir leurs forces pour industrialiser la technologie AM Digital Light Processing (DLP) de Genera et comptent aussi travailler sur des projets liés à l'environnement, à la santé et à la sécurité.



' Nous sommes fiers de notre partenariat avec Siemens pour améliorer l'intégration de notre processus de production de fabrication additive innovant et unique pour les applications industrielles', explique le Dr Klaus Stadlmann, fondateur et directeur général de Genera.



'À l'aide de simulations, nos clients peuvent désormais déterminer avec précision les coûts des composants et le rendement de nos systèmes et effectuer une planification de production fondée et complète. Cela donne à nos clients une sécurité dans l'utilisation de notre technologie et montre clairement les avantages et la rentabilité de notre procédé ', conclut-il.