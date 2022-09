Siemens: améliore la productivité avec Sinumerik One information fournie par Cercle Finance • 07/09/2022 à 12:56

(CercleFinance.com) - Siemens étoffe son offre autour de la commande numérique Sinumerik One ' digital native '. Avec le nouveau logiciel Sinumerik V6.20, il existe de nouvelles fonctions technologiques qui simplifient l'utilisation, réduisent l'usure des machines et augmentent la productivité.



Avec la nouvelle fonction de tournage en Y, Sinumerik One peut désormais être utilisé pour les machines qui tournent à partir de l'axe Y, ce qui permet de multiplier jusqu'à 3 fois la vitesse d'avance et se traduit par une augmentation de la productivité.



La fonction Advanced Rapid Movement permet un mouvement optimisé en fonction du temps, ce qui signifie que des mouvements plus rapides ont lieu entre les opérations d'usinage. Globalement, l'usinage peut être jusqu'à dix pour cent plus rapide.



Avec le mode dynamique réduit, il existe désormais une fonction qui réduit l'usure de la machine et augmente ainsi sa disponibilité.



Siemens propose une interface utilisateur complète pour Sinumerik One qui permet une utilisation pratique, flexible et efficace des machines-outils, toutes technologies confondues.