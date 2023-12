Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: allègement au capital de Siemens Energy information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 08:55









(CercleFinance.com) - Siemens annonce avoir transféré à Siemens Pension-Trust e V, un fonds de pension destiné à ses salariés, une participation de 8% dans Siemens Energy, ramenant ainsi sa participation au capital du constructeur de centrales électriques de 25,1 à 17,1%.



Avec cette décision, le groupe allemand explique mettre en oeuvre ses plans précédemment annoncés visant à réduire davantage son investissement dans Siemens Energy, tout en renforçant ses actifs de retraites en Allemagne.



Par ailleurs, Siemens indique que son directeur financier Ralf Thomas va démissionner du conseil de surveillance de Siemens Energy, démission qui prendra effet à l'issue de l'AG de cette dernière, prévue le 26 février prochain.





