Siemens: Akiem a commandé 65 locomotives Vectron AC et MS

(CercleFinance.com) - Akiem, la société spécialisée dans la location de matériel roulant pour les véhicules ferroviaires, a commandé 65 locomotives Vectron AC et Vectron MS à Siemens Mobility.



La commande a été passée dans le cadre d'un accord-cadre pour l'achat de locomotives signé en décembre 2021.



Les premières locomotives doivent être livrées à la mi-2024. Akiem avait déjà commandé 20 locomotives Vectron à Siemens Mobility en décembre dernier.



Albrecht Neumann, DG de Rolling Stock chez Siemens Mobility a déclaré: ' avec cette commande, nous avons également franchi le cap des 1 500 Vectron vendus : une preuve évidente de la satisfaction client. '





