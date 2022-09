Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Siemens: ajoute des données à Siemens Xcelerator information fournie par Cercle Finance • 19/09/2022 à 17:30

(CercleFinance.com) - Afin de donner accès aux données les plus récentes sur les émissions de CO2 pour les matériaux et les énergies, Siemens Digital Industries Software annonce aujourd'hui sa collaboration avec sustamize GmbH.



Le nouveau logiciel Teamcenter Carbon Footprint Calculator, qui fait partie de la plate-forme Siemens Xcelerator, permet aux entreprises de mesurer, simuler, réduire et suivre l'empreinte carbone de leurs produits dès le début de la phase de développement.



' Notre collaboration avec sustamize permettra aux clients de comprendre les impacts environnementaux de leurs produits et de leurs processus dès le début du développement du produit ', a déclaré Eryn Devola, vice-présidente du développement durable chez Siemens Digital Industries Software.



Grâce à cette collaboration, la richesse des données du Product Footprint Engine de sustamize, y compris une bibliothèque de facteurs d'émission de CO2 préemballée avec un ensemble de facteurs relatifs aux matériaux et à l'énergie fréquemment utilisés, sera accessible via le portefeuille Xcelerator de Siemens.