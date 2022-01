Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: Airbus opte pour le logiciel Capital information fournie par Cercle Finance • 10/01/2022 à 16:04









(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé aujourd'hui qu'Airbus avait sélectionné son logiciel de développement de systèmes électriques/électroniques (E/E) Capital dans le cadre du développement de ses appareils commerciaux.



Siemens Capital fournira l'épine dorsale de la conception de systèmes E/E et d'ingénierie via une équipe de développement multi-pays.



' Capital permet aux clients d'établir une continuité numérique dans le domaine électrique afin de réduire la durée du cycle de développement et de réaliser des baisse de coûts significatives ', a déclaré Martin O'Brien, vice-président senior du groupe commercial Siemens Integrated Electrical Systems.





Valeurs associées SIEMENS XETRA -2.56%