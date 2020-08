Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : aide médicale et énergétique au Liban Cercle Finance • 12/08/2020 à 13:14









(CercleFinance.com) - Pour venir en aide à la population libanaise victime de l'explosion de Beyrouth le 4 août dernier, Siemens annonce la livraison de systèmes à ultrasons et d'une unité rayons X mobile via sa filiale d'équipements médicaux Siemens Healthineers. De plus, sa division Siemens Energy propose de livrer et d'opérer deux turbines à gaz avec une capacité totale de l'ordre de 80 mégawatts (MW) libres de charge, qui pourraient ainsi fournir de l'électricité à environ 150.000 habitants (10% de la population de Beyrouth). Le conglomérat industriel allemand ajoute que la livraison et l'installation de ces deux turbines auraient lieu au cours des six à 12 prochaines semaines. Leur utilisation représenterait une valeur de 40 millions de dollars par an.

