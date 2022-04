Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: aide Iberdrola à réduire son empreinte carbone information fournie par Cercle Finance • 29/04/2022 à 17:39









(CercleFinance.com) - Siemens installe chez l'entreprise espagnole Iberdrola son appareillage de commutation moyenne tension NXPLUS C 24 blue GIS, exempt de gaz fluorés. Le gaz isolant Clean Air, respectueux du climat et doté d'un potentiel de réchauffement planétaire <1, se compose exclusivement de composants naturels de l'air ambiant. Cette solution renforce la durabilité et la protection du climat pour la compagnie d'électricité espagnole.



Il s'agit de la première installation d'appareillage de commutation sans gaz fluorés du portefeuille blue de Siemens sur le site d'un client en Espagne.



' Nous soutenons Iberdrola dans la mise en oeuvre de sa stratégie de durabilité tout en contribuant à la transition énergétique en Espagne ', a déclaré Stephan May, directeur général de la division Électrification et automatisation de Siemens Smart Infrastructure.





