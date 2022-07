Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Siemens: acquisition de ZONA Technology information fournie par Cercle Finance • 18/07/2022 à 16:47

(CercleFinance.com) - Siemens Digital Industries Software annonce aujourd'hui avoir conclu un accord pour acquérir ZONA Technology, spécialiste renommé dans le domaine des solutions de simulation aéroélastique.



L'ajout de la technologie ZONA Technology augmentera les capacités de Xcelerator de Siemsn pour une aviation climatiquement neutre en permettant la création d'un fil numérique unique de conception de structure de cellule et d'analyse de certification de bout en bout.



'L'ajout des capacités de ZONA Technology, Inc. au portefeuille Xcelerator aidera nos clients à aller plus loin dans leur transformation numérique et renforcera les efforts de Siemens pour créer un flux de travail complet et de pointe pour l'industrie aérospatiale', indique en substance Jean-Claude Ercolanelli, vice-président principal chez Siemens Digital Industries Software.



La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre de l'année civile 2022. Les conditions n'ont pas été divulguées.