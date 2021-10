Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : acquisition de Sqills, fournisseur de logiciels information fournie par Cercle Finance • 05/10/2021 à 10:20









(CercleFinance.com) - Siemens annonce aujourd'hui que sa filiale Siemens Mobility a finalisé l'acquisition de Sqills, un fournisseur néerlandais de logiciels basés sur le cloud dédiés à la gestion des stocks, à la réservation et la billetterie, à destination des opérateurs de transports publics du monde entier. Sqills sera gérée en tant qu'entité juridique distincte et filiale à 100 % de Siemens Mobility, une structure qui permettra à Sqills de renforcer sa position de leader dans l'offre de solutions de mobilité innovantes, intelligentes et complètes. Fondée en 2002 à Enschede, aux Pays-Bas, Sqills emploie actuellement 160 personnes et dispose d'un modèle commercial SaaS évolutif en forte croissance, précise Siemens.

